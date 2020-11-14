Kiralar ödeniyor!

Depremde evini kaybeden İzmirlilere, ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası kapsamında 5 aylık kira desteği ödenmeye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanya kapsamında belirlenen tüm ailelere kira desteğinin en kısa sürede yatırılacağını söyledi.

İstanbul Özel Koç Lisesi Öğrenci Birliği üyeleri, Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’le çevrim içi görüştü, orta ve uzun vadede depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kampanyaya destek olmak istediklerini bildirdi.