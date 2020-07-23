Kiralar uçtu!

Değişen tatil tercihleri, vatandaşı oteller yerine villa kiralamaya yöneltti. Kuşadası’nda fiyatlar iki kat arttı. Marmaris’te de 6 bin liraya kadar çıktı.

Tatile çıkanlar koronavirüs salgını nedeniyle otel yerine müstakil evlerde kalmayı tercih edince Kuşadası ve Marmaris’te neredeyse boş yazlık kalmadı. Kuşadası’nda geçen sene günlük bin 200 liraya kiraya verilen havuzlu villanın kirası bu yıl 2 bin 500’e, Marmaris’te ise geçen yıl 800 ile bin lira arasında kiralanan villalarda fiyatlar, 6 bin liraya kadar yükseldi.

Çocuklu aileler geliyor

Kuşadası’nda müstakil ev kiralarının geçen yıla göre yüzde 100 oranında artığını belirten emlak danışmanı Atakan Altaş, “Tatile çıkanlar artık otel gibi kalabalık ortamlarda kalmak istemedikleri için yazlık kiralıyorlar” dedi. Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki bir sitenin yöneticiliğini yapan Mehmet Ekici, “Özellikle çocuklarıyla birlikte tatile çıkan aileler kalmak için daha çok bu tarz yerleri tercih ediyorlar. Burada günlük olarak kiraya verilen 40 daire var. Şu an hepsi dolu durumda” dedi.

‘Önce dezenfeksiyon’

Villada ailesiyle tatil yapmak isteyenlerin; evler arasında mesafe, havuz, denize yakınlık, internet gibi isteklerde bulunduğunu belirten Gayrimenkul ve Finans Uzmanı Figen Elif Çelik, “Müşteri gelmeden iki gün önce villalar bir şirket aracılığıyla koronavirüs tedbirlerine göre dezenfekte ediliyor. Müşteri tatili bittiğinde, anahtarın teslim alındığı andan itibaren temizlenip, üç gün o halde kaldıktan sonra kiraya veriliyor. Marmaris ve kırsal mahallerinde hemen hemen tüm lüks villalar kiralandı” ifadelerini kullandı. Marmaris’te ev kiralama hizmeti veren internet sitesinin sahibi, iş insanı Adem Batmaz, “İstanbul, Ankara, Bursa şehirleri yanı sıra bu yıl Batman, Mardin, Diyarbakır, Mersin, Hakkari ve Gaziantep gibi Güneydoğu illerinden de çok talep var. Fiyatlar da gelen yoğun talep üzerine katlandı. Bu fiyatları ise biz değil ev sahipleri belirliyor” diye konuştu.