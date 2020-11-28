Kiralık ev mücadelesi

Yıkıcı depremin ardından yaklaşık 4 bin 500 konutun ağır hasarlı olduğu İzmir kent merkezinde kiralık daire bulmak zorlaştı. “Herkesin aynı anda ev aramaya başlaması evlerin fiyatlarını yükseltti” diyen İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, “Hasarsız da olsa yüksek katlı apartmanlarda yaşayanlar da evlerini değiştirmek istiyor. Kirası 2 bin lira olan evler 3 bin lira, 3 bin lira olanlar ise 4 bin liraya yükseldi. Bir depremzede 3 bin liraya bulduğu evin başka bir depremzede tarafından 3 bin 500 liraya tutulduğunu söyledi. Bu artışlarda sadece ev sahipleri etkili değil. Zemin kayalık olduğu için Evka 2 gibi yerler de daha çok tutuldu. Yüzde 30’a yakın kira artışı oldu. Müstakil evlerin bulunduğu Evka konutlarında yüzde 35’lik artışlar görüyoruz” diye konuştu. Ev arayan Yusuf Karakaş ise, “10 gün kiralık ev aradık. Karşıyaka, Bostanlı, Nergiz’de kiraların fahiş fiyatlara yükseldiğini gördük. Bin 500 lira olan kiralık daireler 2 bin 500 liraya kadar çıkmış” dedi. l