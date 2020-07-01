Kiraz güldürdü

Çiçeğin başkenti olarak bilinen Bayındır, ilçede ürettiği sebze ve meyvelerle geçimini sağlıyor. Özellikle kiraz, zeytinle beraber Bayındır dağ köylerinin ana gelir kaynağıdır. Çınardibi, Dernekli, Osmanlar, Balcılar, Çamlıbel, Söğütören, Alankıyı, Kızılcaağaç, Hisarlık, Kızıloba, Sarıyurt, Alanköy, Lütuflar Kızılkeçili, Dereköy mahallelerinde yoğun olarak üretilen kirazlar, üreticinin yüzünü güldürüyor.

12 bin ton rekolte

Dokuz bin dekar alanda, Burlette, Napeleon, Bing, Lambert, Starks Gold gibi farklı kiraz türleri üretiliyor. 2019’da kirazdan ortalama bin 300 kilo rekolte elde edildi. Kent genelinde bu rakam yaklaşık 12 bin tonu buldu. Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “Ova kesiminde bulunan mahalleleri yoğun olarak sebze üretimi yapıyor, dağlık kısımda da çilekten cevize, incirden kestaneye, üzümden armuta, kiraza kadar pek çok meyve yetişiyor” dedi.