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    HaberlerEge Haberleri ‘Kiraz üreticisinin yüzü gülecek’
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    17.04.2020 - 00:03 |

    ‘Kiraz üreticisinin yüzü gülecek’

    ‘Kiraz üreticisinin yüzü gülecek’

    Kemalpaşa Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele edilirken kiraz üreticisini mağdur etmemek için tüm önlemleri aldıklarını açıkladı. Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Üreticimiz gönlünü ferah tutsun. Her türlü tedbiri alarak, birlikte mücadele vererek üreticimizin yüzünü güldüreceğiz” dedi. Kiraz hasadının sorunsuz geçmesi için bütün olanakları kullanacaklarını dile getiren Karakayalı, “Kriz Masamızda konu detaylı olarak tartışıldı, nasıl bir yol izleyeceğine dair planlama yapıldı. Sivil toplum kuruşları ve üreticiden alınan talepler doğrultusunda başlayan çalışmalarda üretici ve mevsimlik işçiler mağdur edilmeyecek şekilde, her türlü detay düşünüldü” diye konuştu. 

    Kemalpaşa’daki meslek liselerine 80 bin adet maske siparişi verildiğini de kaydeden Karakayalı, bunların sezonun başlamasıyla üreticilere ve mevsimlik işçilere dağıtılacağını söyledi.

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