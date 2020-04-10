BİST95.8342,80EURO7,320,40USD6,66-0,10ALTIN361,030,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kiraz ve Bornova’nın başkanlarına alkış
    ABONE OL
    10.04.2020 - 00:02 |

    Kiraz ve Bornova’nın başkanlarına alkış

    Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, koronavirüsle mücadele kapsamında makam arabalarını gıda yardımları için tahsis ettiklerini açıkladı.

    Kiraz ve Bornova’nın başkanlarına alkış

    Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, koronavirüsle mücadele kapsamında makam arabalarını gıda yardımları için tahsis ettiklerini açıkladı.Diyabet hastası olduğunu, işlerini evden hallettiğini belirten Başkan Özçınar, “İşleri telekonferans yoluyla hallediyorum. Acil durumlar dışında evdeyim. Gıda yardımlarımızın vaktinde halkımıza ulaşması için makam aracımı tahsis ediyorum” dedi. Aracı da görevde!..Başkan İduğ da, “Açılışlar, mahalle ziyaretleri bu dönemde yapılamıyor. Toplantılarımızı da internet ortamından gerçekleştirdiğimiz için bu araçların kullanımı azaldı. Diğer yandan sosyal yardım taleplerinden temizlik ve sağlık işlerine pek çok alanda da ihtiyacımız arttı. Benim makam aracı olarak kullandığım araç da dahil olmak üzere tüm araçlarımız ihtiyaç duyulan alanlara kaydırılacak” diye konuştu.

    Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsettiYalova'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı

    Son dakika | Dünya genelinde corona virüsten iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    En güzel Cuma mesajları 9 Nisan 2020 - Anlamlı kısa uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri

    En güzel Cuma mesajları 9 Nisan 2020 - Anlamlı kısa uzun resimli Cuma mesajları ve sözleri

    Sıradaki Haber