Kiraz ve Bornova’nın başkanlarına alkış

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, koronavirüsle mücadele kapsamında makam arabalarını gıda yardımları için tahsis ettiklerini açıkladı.Diyabet hastası olduğunu, işlerini evden hallettiğini belirten Başkan Özçınar, “İşleri telekonferans yoluyla hallediyorum. Acil durumlar dışında evdeyim. Gıda yardımlarımızın vaktinde halkımıza ulaşması için makam aracımı tahsis ediyorum” dedi. Aracı da görevde!..Başkan İduğ da, “Açılışlar, mahalle ziyaretleri bu dönemde yapılamıyor. Toplantılarımızı da internet ortamından gerçekleştirdiğimiz için bu araçların kullanımı azaldı. Diğer yandan sosyal yardım taleplerinden temizlik ve sağlık işlerine pek çok alanda da ihtiyacımız arttı. Benim makam aracı olarak kullandığım araç da dahil olmak üzere tüm araçlarımız ihtiyaç duyulan alanlara kaydırılacak” diye konuştu.