BİST120.7920,53EURO6,560,08USD6,050,07ALTIN307,50-0,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kiraz’ın çehresi değişiyor
    ABONE OL
    18.02.2020 - 00:02 |

    Kiraz’ın çehresi değişiyor

    Kiraz’ın çehresi değişiyor

    Devlet Su İşleri (DSİ) 2’nci Bölge Müdürlüğü, Kiraz Çayı Islah Projesi’nin ilk etabında 6.5 kilometrelik hatta şev düzenlemesi ve dere yatağı temizlik çalışması yaptı. Çalışmalarla ilçenin çehresinin değişeceğini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Hisar Mahallesi’nden başlayan projenin çalışmaları ilçe merkezi, Şemsiler, Arkacılar, Yağlar mahallelerinde devam etti. Kiraz Çayı’nın 6.5 kilometrelik kısmında sağlı sollu toplam 13 kilometrelik alan yeniden düzenlendi. Toplam 190 hektar arazi, taşkın riskinden kurtarıldı” dedi. -DHA

    Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

    O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

    Komşunuzun binası da güvenli mi?

    Komşunuzun binası da güvenli mi?

    Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

    Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

    Sıradaki Haber