Kiraz’ın çehresi değişiyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 2’nci Bölge Müdürlüğü, Kiraz Çayı Islah Projesi’nin ilk etabında 6.5 kilometrelik hatta şev düzenlemesi ve dere yatağı temizlik çalışması yaptı. Çalışmalarla ilçenin çehresinin değişeceğini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Hisar Mahallesi’nden başlayan projenin çalışmaları ilçe merkezi, Şemsiler, Arkacılar, Yağlar mahallelerinde devam etti. Kiraz Çayı’nın 6.5 kilometrelik kısmında sağlı sollu toplam 13 kilometrelik alan yeniden düzenlendi. Toplam 190 hektar arazi, taşkın riskinden kurtarıldı” dedi. -DHA