Kırcağız’a verdiği su sözünü yerine getirdi

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kırcağız Mahallesi’ne verdiği sözü tuttu. 6 kilometre uzakta bulunan Dikmen bölgesinden çıkan kaynak suyunun Kırcağız’a getirilmesi için belediye ve muhtarlığın ortaklaşa başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı. Çalışmaları inceleyen Başkan Tokat, “Mahalle meydanında bulunan çeşmelerin bir kısmında memba kalitesinde su akacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.