85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kırcağız’a verdiği su sözünü yerine getirdi
    ABONE OL
    17.10.2020 - 07:00 |

    Kırcağız’a verdiği su sözünü yerine getirdi

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kırcağız Mahallesi’ne verdiği sözü tuttu. 6 kilometre uzakta bulunan Dikmen bölgesinden çıkan kaynak suyunun Kırcağız’a getirilmesi için belediye ve muhtarlığın ortaklaşa başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı.

    Kırcağız’a verdiği su sözünü yerine getirdi

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Kırcağız Mahallesi’ne verdiği sözü tuttu. 6 kilometre uzakta bulunan Dikmen bölgesinden çıkan kaynak suyunun Kırcağız’a getirilmesi için belediye ve muhtarlığın ortaklaşa başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı. Çalışmaları inceleyen Başkan Tokat, “Mahalle meydanında bulunan çeşmelerin bir kısmında memba kalitesinde su akacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kumburgaz ‘gerginliği’

    Kumburgaz ‘gerginliği’

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    ‘Türkiye’nin gitmesini hiç kimse bekleyemez’

    ‘Türkiye’nin gitmesini hiç kimse bekleyemez’

    Sıradaki Haber