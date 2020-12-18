Kırgızistan’a kaynak kitap desteği verdi

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’nin yayın talebi üzerine harekete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, DEÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde bulanan üniversite yayınlarından ve kaynak kitaplardan oluşan koleksiyon bağışladı. Dünyanın farklı coğrafyalarında akademik işbirliklerine önem verdiklerini ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kırgızistan’daki öğrencilerin, bilim insanlarının, araştırmacıların ve bölge insanının istifade edeceği bu yayınları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.