Kırık dökük tek bir kaldırım kalmayacak

Buca Belediyesi, kaldırımların yenilenmesi ve onarılması için kolları sıvadı. Kaldırım işgallerine son vermek için de denetimlerine aralıksız sürdüren belediye, Buca’nın tüm mahallelerinde çalışma başlatıyor. Ekipler, kilit parke taşı ve beton kaldırım çalışması yapılıyor. Kullanım ve doğa olaylarına bağlı olarak bozukluğu olan yerler onarılıyor, yoğun tahrip olan yerler ise kırılıp yeniden yapılıyor.