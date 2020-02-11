11.02.2020 - 07:00 |
Kırık dökük tek bir kaldırım kalmayacak
Buca Belediyesi, kaldırımların yenilenmesi ve onarılması için kolları sıvadı.
Buca Belediyesi, kaldırımların yenilenmesi ve onarılması için kolları sıvadı. Kaldırım işgallerine son vermek için de denetimlerine aralıksız sürdüren belediye, Buca’nın tüm mahallelerinde çalışma başlatıyor. Ekipler, kilit parke taşı ve beton kaldırım çalışması yapılıyor. Kullanım ve doğa olaylarına bağlı olarak bozukluğu olan yerler onarılıyor, yoğun tahrip olan yerler ise kırılıp yeniden yapılıyor.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.