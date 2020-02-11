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    HaberlerEge Haberleri Kırık dökük tek bir kaldırım kalmayacak
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    11.02.2020 - 07:00 |

    Kırık dökük tek bir kaldırım kalmayacak

    Buca Belediyesi, kaldırımların yenilenmesi ve onarılması için kolları sıvadı.

    Kırık dökük tek bir kaldırım kalmayacak

    Buca Belediyesi, kaldırımların yenilenmesi ve onarılması için kolları sıvadı. Kaldırım işgallerine son vermek için de denetimlerine aralıksız sürdüren belediye, Buca’nın tüm mahallelerinde çalışma başlatıyor. Ekipler, kilit parke taşı ve beton kaldırım çalışması yapılıyor. Kullanım ve doğa olaylarına bağlı olarak bozukluğu olan yerler onarılıyor, yoğun tahrip olan yerler ise kırılıp yeniden yapılıyor.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
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