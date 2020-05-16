16.05.2020 - 00:03 |
Kırkağaç kavunu toprakla buluştu
MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, aroması ve uzun dayanıklılığıyla ünlü kavunun tohumları, 15 bin dekarlık alanda toprakla buluşmaya başladı.
Yetkililer, bu yıl toplam 45 bin tonluk bir üretimin hedeflendiğini bildirdi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “İl genelinde 41 bin dekar alan üzerinde kavun yetiştiriciliği yapılıyor. Kırkağaç kavunu talep gören, çiftçilerimizin de yüzünü güldüren bir ürün” dedi. l CEMİL SEVAL DHA
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.