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    HaberlerEge Haberleri Kırkağaç kavunu toprakla buluştu
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    16.05.2020 - 00:03 |

    Kırkağaç kavunu toprakla buluştu

    MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, aroması ve uzun dayanıklılığıyla ünlü kavunun tohumları, 15 bin dekarlık alanda toprakla buluşmaya başladı.

    Kırkağaç kavunu toprakla buluştu

    Yetkililer, bu yıl toplam 45 bin tonluk bir üretimin hedeflendiğini bildirdi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “İl genelinde 41 bin dekar alan üzerinde kavun yetiştiriciliği yapılıyor. Kırkağaç kavunu talep gören, çiftçilerimizin de yüzünü güldüren bir ürün” dedi. l CEMİL SEVAL DHA

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