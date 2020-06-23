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    HaberlerEge Haberleri Kırkpınar, yeniden başkanlığa seçildi
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    23.06.2020 - 07:00 |

    Kırkpınar, yeniden başkanlığa seçildi

    İYİ Parti, İzmir’de ilk kez kongre heyecanı yaşadı

    Kırkpınar, yeniden başkanlığa seçildi

    İYİ Parti, İzmir’de ilk kez kongre heyecanı yaşadı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılan kongrede 473 oy kullanıldı. egepostasi.com’un haberine göre, 30 ilçe başkanının desteğini alan, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, tek aday olarak seçime gitti. Eski İl Yönetim Kurulu üyesi Ebru Candaş Güleç yeterli imzayı toplayamadı. 12 oyun geçersiz sayıldığı kongrede Kırkpınar, 461 oyla yeniden Başkan seçildi.

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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