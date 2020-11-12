12.11.2020 - 02:59 |
Kırkpınar’dan teşekkür
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak İzmir’de yaşanan deprem ve deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bir konuşma yaptı.
Bakanlıklar, belediyeler, vali ve kaymakamlarla, devletin bütün imkânlarıyla yaraları sarmaya çalıştıklarını belirten Kırkpınar, “Özellikle milletvekillerimiz sahadan hiç ayrılmadı, günlerdir canla başla çalışan Cumhurbaşkanlığı Kabine üyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, bu işi yakından takip etmek suretiyle çalışan herkese ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.