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    HaberlerEge Haberleri Kırkpınar’dan teşekkür
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    12.11.2020 - 02:59 |

    Kırkpınar’dan teşekkür

    AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak İzmir’de yaşanan deprem ve deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bir konuşma yaptı.

    Kırkpınar’dan teşekkür

    Bakanlıklar, belediyeler, vali ve kaymakamlarla, devletin bütün imkânlarıyla yaraları sarmaya çalıştıklarını belirten Kırkpınar, “Özellikle milletvekillerimiz sahadan hiç ayrılmadı, günlerdir canla başla çalışan Cumhurbaşkanlığı Kabine üyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, bu işi yakından takip etmek suretiyle çalışan herkese ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

     

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