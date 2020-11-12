Kırkpınar’dan teşekkür

Bakanlıklar, belediyeler, vali ve kaymakamlarla, devletin bütün imkânlarıyla yaraları sarmaya çalıştıklarını belirten Kırkpınar, “Özellikle milletvekillerimiz sahadan hiç ayrılmadı, günlerdir canla başla çalışan Cumhurbaşkanlığı Kabine üyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, bu işi yakından takip etmek suretiyle çalışan herkese ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.