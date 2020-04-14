Kırkpınar’ın testi negatif

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’ın, 14 günlük karantina sürecinin ardından yaptırdığı ikinci test de negatif çıktı. 14 günün psikolojik etkilerini değerlendiren Kırkpınar, “İnsanların vurdumduymazlığı beni çok üzüyor” dedi. Partinin İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi’nin koronavirüse yakalanmasının ardından kendisini karantinaya alan Hüsmen Kırkpınar, son yaptırdığı testin de negatif çıktığını söyledi, insanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması gerektiği vurgusunu yaptı.