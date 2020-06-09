Kırlangıç yuvası tadilatı durdurdu

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir binanın çatı kısmında yapılan onarıma, kırlangıç yavrularının bulunduğu yuva nedeniyle ara verildi. Yuvayı gören inşaat ustası Ersin Tayfur, ev sahibinin de rızasıyla kuşlar yuvadan uçana kadar tadilatı durdurdu. Kızını 2 yıl önce kaybeden Tayfur, “Yavruları görünce insanın kendi çocukları aklına geliyor. Merhamet edeceksin ki merhamet bulasın. Biz de merhametli bir insanın yapması gerekeni yaptık” dedi.