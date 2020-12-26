‘Kirletenlerin karşısındayız’

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bir firmaya ait karasu havuzunun patlamasıyla yaşanan doğa felaketinin ardından yetkililerden gelen açıklamaların inandırıcılıktan uzak olduğunu belirtti.

“Ayvalık’taki iki milyon civarı zeytin ağacı; yaprağı, dalı, prinası ve karasuyu ile bizim başımızın tacıdır” diyen Ergin, “İsyanımız belde dışından getirilen her türlü atığın Ayvalık’ta işlenip doğamızı katletmesine. Buna da izin vermeyeceğiz. Ayvalık halkını koruyacak, gerekirse hukuk mücadelesi başlatacağız” ifadelerini kullandı. Patlayan havuzun sahibi fabrikanın bacasından çıkan buharların zehirli gazları içermediği açıklamasının da yanıltıcı olduğunu iddia eden Ergin, şöyle konuştu:

Zehirli gaz salıyor

“Sulu pirina içinde bulunan yüzde iki oranındaki yağı alabilmek için hekzan adında çok zehirli bir çözücü gaz kullanılıyor. Ayvalık’ta yaşayanlar kış aylarında fabrika bacalarından gelen yoğun koku nedeniyle temiz hava soluyamaz, evlerinin pencerelerini açamaz hale getirildi. Atıksuların tutulduğu havuzlardan bir kısmının ise ÇED izni kapsamında olmayıp zeytinlikler kesilerek oluşturulduğu öne sürülüyor. Atıkların vidanjörlerle sızdırmaz foseptiklerden tahliye edildiği söylense de miktar açıklanmıyor. Çünkü fabrikanın kapasitesi sürekli artarken anma ısıl (Yakma işleminde kullanılan yakıt ve ortaya çıkan ısı gücü değerleri) gibi sistemlerinin gücü yerinde sayıyor. Öte yandan karasu havuzlarında yaşanan sızıntılarla kirliliğin fabrikanın yanındaki Nikita Deresi ile denizi döküldüğü biliniyor.”

Ceza da kesildi

Zabıta Müdürlüğü tarafından yakın zamanda şirketin atık suyunu kaçak olarak doğaya bıraktığına ilişkin tutanak tutulduğunu da hatırlatan Ergin, bu tespite dayalı olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nce tesise para cezası kesildiğinin altını çizdi.