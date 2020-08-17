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    HaberlerEge Haberleri ‘Kirletmezsek sorun çıkmaz’
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    17.08.2020 - 00:03 |

    ‘Kirletmezsek sorun çıkmaz’

    ‘Kirletmezsek sorun çıkmaz’

    Edremit Belediyesi personeli “Temiz Çevre, Temiz Edremit” projesi kapsamında farkındalık yaratmak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için mesaiye sahil temizliği yaparak başladı. Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı, “Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın her zaman bizlere vurguladığı, ‘En güzel temizlik kirletmemektir’ anlayışı ile temiz bir Edremit için farkındalık yaratabilmek amacıyla personel olarak mesaiye sahilde temizlik yaparak başladık” dedi. Canlı, geri dönüşümün önemine de dikkat çekti.

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