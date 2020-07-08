Kırmızı ette su hilesi

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığını, kırmızı etin tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiğini belirtti, yapılan hilelere karşı vatandaşları uyardı. Toprak, “Genellikle gözle anlaşılmaz. Bilinen, güvenilen firmalardan alışveriş yapmak gerekiyor.

Etiket okumak da önemli. Bu taklit ürünleri yapanların çoğu merdiven altı işletmeler. Etiket üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vermiş olduğu işletme kayıt ve onay numarasının olması gerekiyor. Numara yoksa Alo 174’ü arayıp, mutlaka bir ihbarda bulunun. Taklit ve tağşiş ürünlerin içine koyulan ürün önemli. Dana eti içerisine tavuk veya hindi koyulabiliyor. Ürünlerde bir bozukluk yoksa sağlığa zarar vermez. Fakat kullanılan hayvanların eti uygun koşullarda saklanmamışsa gıda güvenliğini sıkıntıya sokar” dedi.