Kırsal mahalleler internetsiz kalmıyor

Çalışmalar doğrultusunda Gökgedik ve Aşağıbozkır mahallelerinde direk dikimi çalışmaları gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “İnternet altyapı çalışmalarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamlayıp öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın sorunsuz şekilde internete erişimlerini sağlayacağız” dedi.