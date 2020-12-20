20.12.2020 - 00:01 |
Kırsal mahalleler internetsiz kalmıyor
Turgutlu Belediyesi’nin internete erişim sorunu yaşayan kırsal mahallelere yönelik başlattığı altyapı çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar doğrultusunda Gökgedik ve Aşağıbozkır mahallelerinde direk dikimi çalışmaları gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “İnternet altyapı çalışmalarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamlayıp öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın sorunsuz şekilde internete erişimlerini sağlayacağız” dedi.