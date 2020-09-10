Kırsal mahallelerde yollar yenileniyor

Üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlayan ekipler, belirli bir program dahilinde bozulan ova yollarında düzenleme çalışması yapıyor. Başkan Mehmet Çerçi, “Üreticilerimizin tarla ve bağlarına sorunsuz bir şekilde ulaşması için arazi yollarını düzenliyoruz. İhtiyaç olan mahallelerimizde de çalışmalar sürecek” dedi.