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    HaberlerEge Haberleri Kırsal mahallelerde yollar yenileniyor
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    10.09.2020 - 00:03 |

    Kırsal mahallelerde yollar yenileniyor

    Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kırsal mahallelerde arazi yollarını düzenliyor.

    Kırsal mahallelerde yollar yenileniyor

    Üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlayan ekipler, belirli bir program dahilinde bozulan ova yollarında düzenleme çalışması yapıyor. Başkan Mehmet Çerçi, “Üreticilerimizin tarla ve bağlarına sorunsuz bir şekilde ulaşması için arazi yollarını düzenliyoruz. İhtiyaç olan mahallelerimizde de çalışmalar sürecek” dedi.

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