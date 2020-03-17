Kırsal mahallelerin hiçbir eksiği yok

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesinde 154 Mahalle Projesi kapsamında, 8 mahallede 63 kilometre altyapı, 190 bin metrekare kilit parke taş döşeme işine hayat verdi. 18 milyon liralık yatırım ile mahallelerin yepyeni bir görünüme kavuştuğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “MASKİ, mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin merkezden farkı kalmaması için çalışıyor. Proje ile Beğel ve Çiçekli mahallelerine içme suyu deposu imalatı da yapıldı. Ayrıca; Beğel, Boyalı, Börez, Çiçekli, Dereçiftlik, Efendili ve Malaz mahallelerine daha sağlıklı atıksu sistemi için foseptik kuyuları inşa edildi. Ayrım gözetmeksizin 17 ilçeye hizmet götürüyoruz” dedi.