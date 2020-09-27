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    HaberlerEge Haberleri Kırsal mahallerde yollar yenileniyor
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    27.09.2020 - 00:03 |

    Kırsal mahallerde yollar yenileniyor

    Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal Avşar ve Çıkrıkçı mahallelerinde bakım, onarım, tamirat ile parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

    Kırsal mahallerde yollar yenileniyor

    Bu kapsamda Çıkrıkçı Mahallesinde 500 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Avşar Mahallemizde üreticilerimiz başta olmak üzere mahalle sakinlerimizin sıklıkla kullandıkları arazi yollarımız üzerinde bakım, onarım ve tamirat işlemlerini tamamladık” dedi.

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