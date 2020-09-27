Kırsal mahallerde yollar yenileniyor

Bu kapsamda Çıkrıkçı Mahallesinde 500 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Avşar Mahallemizde üreticilerimiz başta olmak üzere mahalle sakinlerimizin sıklıkla kullandıkları arazi yollarımız üzerinde bakım, onarım ve tamirat işlemlerini tamamladık” dedi.