27.09.2020 - 00:03 |
Kırsal mahallerde yollar yenileniyor
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal Avşar ve Çıkrıkçı mahallelerinde bakım, onarım, tamirat ile parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Çıkrıkçı Mahallesinde 500 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Avşar Mahallemizde üreticilerimiz başta olmak üzere mahalle sakinlerimizin sıklıkla kullandıkları arazi yollarımız üzerinde bakım, onarım ve tamirat işlemlerini tamamladık” dedi.