Kırsala müjde

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, meclise sundukları teklifle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Kırkpınar, “Buna göre, köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek. Emlak vergisi muafiyeti ya da yüzde 50 indirim de uygulanacak” dedi. Kırkpınar, “Düzenleme ile tarım ve hayvancılığa katkı sağlayıp, kırsal yaşamı daha cazip hale getiriyor, köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde sosyal hayatı ve sosyo-ekonomik faaliyetleri kolaylaştırıyoruz. Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için yerel yönetimlere yetki veriyoruz. Teklifi, genel kurula sevk ettik” diye konuştu.