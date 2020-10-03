Kırtasiye malzemesi

Ödemiş Belediyesi’nin, ‘İyilik ve Dayanışma Minibüsü’ öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuyor. Yeşilköy, Köfündere, Orhangazi, Kemenler ve Köseler Mahallesi’nden sonra Ertuğrul Mahallesi İlköğretim Okulu öğrencilerine de kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, “Amacımız, çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılarken, küçük hediyelerle de motivasyonlarını artırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.