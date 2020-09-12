Kırtasiye ürünleri cepleri yakmasın

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye malzemelerinde KDV indirimine ilişkin bir teklif hazırladı. Kılıç, kırtasiye malzemelerinde KDV’nin yüzde bir olarak uygulanmasını istedi. Kılıç, “En üst gelir grubunun eğitim harcaması en alt gelir grubunun yaklaşık 21 katıdır. Yoksul ve dar gelirli ailelerin çocukları altyapısı ve fiziki donanımı yetersiz, branş öğretmeni açığı olan, derslik başına düşen öğrenci sayısının yüksek olduğu okullarda eğitim görmeye devam ediyor. Oğlunun okul ihtiyacını karşılayamadığı için bir baba daha intihar etmesin” dedi.