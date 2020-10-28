Kırtasiyecilere nefes

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde zor günler geçiren aileler ve kırtasiye esnafına verdiği eğitim desteğini bu yıl da sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir arasında protokol imzalandı. 25 bin öğrenciye içinde 130 lira bulunan eğitim kartı çıkarıldı.



Yüzde 10 indirim



İESOB Başkanı Mutlu, “Pandemiden en çok etkilenen grupların başında kırtasiyeciler geldi. Destekle bize bir can simidi uzattınız. Minnettarız” dedi.

Her zaman esnafın yanında olacaklarını belirten Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de, “Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. En büyük servetimiz, birlikteliğimiz. Bundan daha büyük bir zenginlik yok. Bu birlikteliğimiz güçlenerek devam etsin. Bizim birbirimize destek olmaya ihtiyacımız var” diye konuştu. Protokol kapsamında öğrenci velileri adına çıkarılan eğitim kartlarına 130 liralık bakiye yüklendi. Öğrenciler, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası tarafından 30 ilçede belirlenen toplam 150 anlaşmalı kırtasiyeden kartlarla alışveriş yapabilecek. Ayrıca gençler, kırtasiyelerden ekstra yüzde 10 da indirim kazanacak.