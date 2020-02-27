27.02.2020 - 00:01 |
Kışa, 365+1’le veda edilecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış turizmini desteklemek ve merkez dışında kalan ilçelerin tanıtımını yapmak için 365+1 Kış Festivali düzenliyor.
Ödemiş Gölcük’te 29 Şubat’ta yapılacak etkinlikte, DJ Ulaş Çetinkaya, Metin Arolat ve DJ Orhun Özsoydan sahne alacak. Festival kapsamında izleyicilere sucuk ekmek dağıtılacak.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.