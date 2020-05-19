Kısa bir tur yetti

İzmir’in turistik ilçesi Foça’da 40 dereceye yaklaşan sıcaklar sokağa çıkan vatandaşları kısa sürede eve döndürdü. Tüm yaş gruplarında kalabalık görüntülere sahne olan Foça sahilleri bu kez boş kaldı. Birbirlerini özleyen 4 arkadaş gölgeye çekildiklerini belirten Ahmet Karaduman, “Hasret gideriyoruz. Telefonla olmuyor. Biraz yüz yüze konuşalım dedik. Yaşlı olduğumuz için sıcakta yapamadık” dedi.