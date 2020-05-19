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    HaberlerEge Haberleri Kısa bir tur yetti
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    19.05.2020 - 07:00 |

    Kısa bir tur yetti

    İzmir’in turistik ilçesi Foça’da 40 dereceye yaklaşan sıcaklar sokağa çıkan vatandaşları kısa sürede eve döndürdü.

    Kısa bir tur yetti

    İzmir’in turistik ilçesi Foça’da 40 dereceye yaklaşan sıcaklar sokağa çıkan vatandaşları kısa sürede eve döndürdü. Tüm yaş gruplarında kalabalık görüntülere sahne olan Foça sahilleri bu kez boş kaldı. Birbirlerini özleyen 4 arkadaş gölgeye çekildiklerini belirten Ahmet Karaduman, “Hasret gideriyoruz. Telefonla olmuyor. Biraz yüz yüze konuşalım dedik. Yaşlı olduğumuz için sıcakta yapamadık” dedi.

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