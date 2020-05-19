19.05.2020 - 07:00 |
Kısa bir tur yetti
İzmir’in turistik ilçesi Foça’da 40 dereceye yaklaşan sıcaklar sokağa çıkan vatandaşları kısa sürede eve döndürdü.
İzmir’in turistik ilçesi Foça’da 40 dereceye yaklaşan sıcaklar sokağa çıkan vatandaşları kısa sürede eve döndürdü. Tüm yaş gruplarında kalabalık görüntülere sahne olan Foça sahilleri bu kez boş kaldı. Birbirlerini özleyen 4 arkadaş gölgeye çekildiklerini belirten Ahmet Karaduman, “Hasret gideriyoruz. Telefonla olmuyor. Biraz yüz yüze konuşalım dedik. Yaşlı olduğumuz için sıcakta yapamadık” dedi.
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.