‘Kısıkköy, Antalya’yı fethedecek’

İzmir’deki firmalar, 12-16 Şubat günlerindeki FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı’na damga vurmaya hazırlanıyor. Türk mobilya sektörünün son trendlerinin beğeniye sunulacağı ve sektör temsilcilerinin yanı sıra yurtdışı ve yurtiçinden yüzlerce ziyaretçinin yer alacağı organizasyon için hazırlıkları tamamladıklarını belirten Elit Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Alper Çiçekçi, “İzmir mobilya sektöründe Antalya’yı domine ediyor. Akdeniz bölgesinde satılan mobilyanın yüzde 60’ı İzmir’den gidiyor. İzmir lojistik anlamında da çok avantajlı bir bölge, yurtdışına çok güzel mal satılabiliyor. Bu nedenle fuarımıza İzmir’den 30’ün üzerinde firma katılıyor. Kısıkköy’ün güzel atmosferi Antalya’yı da saracak” diye konuştu.

Bire bir davet

Yabancı konukları birebir ziyaret edip davetiyeleri verdiklerini sözlerine ekleyen Çiçekçi, “Yerinde gördüğümüz zaman hangi firmaya yönelik ithalat yapabileceğini öngörüyoruz. Bu sayede kişi Türkiye’den bir ithalat gerçekleştirmiyorsa buraya tatil amaçlı gelmesini engelliyoruz” dedi.