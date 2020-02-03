BİST119.140-0,59EURO6,64-0,05USD5,98-0,03ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Kısıkköy, Antalya’yı fethedecek’
    ABONE OL
    03.02.2020 - 00:04 |

    ‘Kısıkköy, Antalya’yı fethedecek’

    ‘Kısıkköy, Antalya’yı fethedecek’

    İzmir’deki firmalar, 12-16 Şubat günlerindeki FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı’na damga vurmaya hazırlanıyor. Türk mobilya sektörünün son trendlerinin beğeniye sunulacağı ve sektör temsilcilerinin yanı sıra yurtdışı ve yurtiçinden yüzlerce ziyaretçinin yer alacağı organizasyon için hazırlıkları tamamladıklarını belirten Elit Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Alper Çiçekçi, “İzmir mobilya sektöründe Antalya’yı domine ediyor. Akdeniz bölgesinde satılan mobilyanın yüzde 60’ı İzmir’den gidiyor. İzmir lojistik anlamında da çok avantajlı bir bölge, yurtdışına çok güzel mal satılabiliyor. Bu nedenle fuarımıza İzmir’den 30’ün üzerinde firma katılıyor. Kısıkköy’ün güzel atmosferi Antalya’yı da saracak” diye konuştu.

    Bire bir davet

    Yabancı konukları birebir ziyaret edip davetiyeleri verdiklerini sözlerine ekleyen Çiçekçi, “Yerinde gördüğümüz zaman hangi firmaya yönelik ithalat yapabileceğini öngörüyoruz. Bu sayede kişi Türkiye’den bir ithalat gerçekleştirmiyorsa buraya tatil amaçlı gelmesini engelliyoruz” dedi.

    Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
    daha fazla video için
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

    Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber