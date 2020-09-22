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    HaberlerEge Haberleri Kışın yaklaşmasıyla sobalar ortaya çıktı
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    22.09.2020 - 07:00 | | DHA

    Kışın yaklaşmasıyla sobalar ortaya çıktı

    AYDIN’DA kışın yaklaşmasıyla vatandaşların ısınma hazırlıkları başladı.

    Kışın yaklaşmasıyla sobalar ortaya çıktı

    AYDIN’DA kışın yaklaşmasıyla vatandaşların ısınma hazırlıkları başladı. Kentte ısınmak için çoğunlukla doğalgaz, kalorifer ve klimalar kullanılırken, sobaya da halen büyük ilgi var. Sac ve döküm sobalar şekil değiştirerek desen ve renkleriyle evde aynı zamanda bir dekorasyon eşyası görüntüsü aldı. Aydın’da sac sobalar 200 ile 700 lira, döküm sobalar da 1000 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. l 

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