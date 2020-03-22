Kişisel araçlara ücretsiz ilaçlama

Akvadi, İncilipınar ve Karahayıt mahallelerinde binlerce araç ilaçlandı, steril hale getirildi. Belirlenen noktalarda ilaçlama çalışmalarının hafta sonunda da devam edeceği bildirildi. Belediye Başkanı Avni Örki, “Herkes evlerini temizlemek için çaba gösteriyor. Biz de belediye olarak araçların dezenfekte edilmesiyle ilgili bu önemli çalışmayı başlattı” dedi. l DHA