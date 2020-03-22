22.03.2020 - 00:01 |
Kişisel araçlara ücretsiz ilaçlama
Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ilçenin 5 farklı noktasında vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye başladı.
Akvadi, İncilipınar ve Karahayıt mahallelerinde binlerce araç ilaçlandı, steril hale getirildi. Belirlenen noktalarda ilaçlama çalışmalarının hafta sonunda da devam edeceği bildirildi. Belediye Başkanı Avni Örki, “Herkes evlerini temizlemek için çaba gösteriyor. Biz de belediye olarak araçların dezenfekte edilmesiyle ilgili bu önemli çalışmayı başlattı” dedi. l DHA
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.