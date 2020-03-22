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    HaberlerEge Haberleri Kişisel araçlara ücretsiz ilaçlama
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    22.03.2020 - 00:01 |

    Kişisel araçlara ücretsiz ilaçlama

    Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ilçenin 5 farklı noktasında vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye başladı.

    Kişisel araçlara ücretsiz ilaçlama

    Akvadi, İncilipınar ve Karahayıt mahallelerinde binlerce araç ilaçlandı, steril hale getirildi. Belirlenen noktalarda ilaçlama çalışmalarının hafta sonunda da devam edeceği bildirildi. Belediye Başkanı Avni Örki, “Herkes evlerini temizlemek için çaba gösteriyor. Biz de belediye olarak araçların dezenfekte edilmesiyle ilgili bu önemli çalışmayı başlattı” dedi. l DHA

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