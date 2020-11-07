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    07.11.2020 - 07:00 |

    Kişisel bakım ekibi bölgede

    Çiğli Belediyesi’nin evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veren kişisel bakım birimi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

    Kişisel bakım ekibi bölgede

    Çiğli Belediyesi’nin evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veren kişisel bakım birimi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sağlık İşlerine bağlı ekip, 09.00-19.00 saatleri arasında kadın, erkek ve çocuk depremzedelere temel kişisel bakım hizmetleri sağlıyor. Kadınlar için saç kesimi ve boyama, el ayak ve yüz bakımı; erkekler için saç sakal tıraşı bulunuyor. Çocuklar ise saç tıraşı ve banyo hizmetinden yararlanabiliyor. 10 kişilik ekip, günde yaklaşık 80 vatandaşa hizmet veriyor. Ekibin gelecek hafta Smyrna Meydanı’nda kurulan çadır kente gideceğini söyleyen Başkan Utku Gümrükçü, deprem bölgelerinde eksikliği hissedilen banyo ve kişisel bakım hizmetlerini verdiklerini belirtti.

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