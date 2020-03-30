Kişisel verilerin korunması önemli

İzmirli yazılım şirketi Savuncell’in CEO’su Veysel Turan, koronavirüs nedeniyle evde kalan insanların dijital ortamlarda daha çok vakit geçirdiğini, kişisel verilerin korunmasının daha da önemli hale geldiğini söyledi. Kullanıma sundukları dijital mobil kimlik uygulamasıyla özellikle siber suçlar ve kişisel verilerin korunması adına önemli bir adım attıklarını söyleyen Turan, “IMEI numarasına sahip olan cep telefonu tablet ve akıllı saatlerin yanı sıra IMEI numarasına sahip olmayan tablet ve bilgisayarlar da seri numaraları ile birlikte dijital mobil kimlikle kayıt altına alınıyor” diye konuştu. Turan, uygulamanın www.mobilkimlik.com sitesinden ve tüm işletim sistemlerine sahip telefonlar için uygulama mağazaları üzerinden de ücretsiz indirilebileceğini belirtti.