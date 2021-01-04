Kısıtlama demediler bağlarına koştular

Genellikle üzüm, nar ve ayvanın yetiştirildiği Pamukkale Ovası’ndaki tarlalarına sabah erken saatlerde gelen çiftçiler, üzüm bağları başta olmak üzere fidanlarının bakımını yaptı. Üzüm bağında budama yapan Nihat Uyar, çiftçilerin çalışmak zorunda olduğunu belirtti, “Budamayı yapmazsak önümüzdeki dönem verim alamayız” dedi. Ozan Süllü de, “Bağların budanması yapılmazsa Türkiye’nin üzüm ihtiyacını karşılayamayız ve dışardan ithal etmek zorunda kalırız” diye konuştu. l RAMAZAN ÇETİN DHA