Kısıtlama kaldırıldı limon üreticisi mutlu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 7 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlandığını anımsattı. Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu karar, 31 Ağustos’a kadar geçerliydi. Ancak Ticaret Bakanlığı, süre dolmadan ön izin şartını kaldırdı. Limon tüketimi, yoğun talep nedeniyle arttı. Fiyatlar birdenbire yükseldi. Üreticilerimizin, ihracatçılarımızın en büyük beklentisi, planlı-sürdürülebilir bir üretim ve tüketimin gerçekleşmesi. Hasada sayılı günler kala yeni sezon öncesi mevcut pazarların kaybedilmemesi için gösterilen bu hassasiyet bütün taraflar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu sayede üreticimiz emeğinin karşılığını alacaktır.”