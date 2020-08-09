BİST1.0612.52EURO8.53-0.89USD7.290.87ALTIN477.15-0.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kısıtlama kaldırıldı limon üreticisi mutlu
    ABONE OL
    09.08.2020 - 00:01 |

    Kısıtlama kaldırıldı limon üreticisi mutlu

    Kovid-19 sürecinde tüketimi artan ve kilogram fiyatı 18 liraya kadar yükselen limona getirilen ihracat kısıtlaması, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kaldırıldı.

    Kısıtlama kaldırıldı limon üreticisi mutlu

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 7 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlandığını anımsattı. Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bu karar, 31 Ağustos’a kadar geçerliydi. Ancak Ticaret Bakanlığı, süre dolmadan ön izin şartını kaldırdı. Limon tüketimi, yoğun talep nedeniyle arttı. Fiyatlar birdenbire yükseldi. Üreticilerimizin, ihracatçılarımızın en büyük beklentisi, planlı-sürdürülebilir bir üretim ve tüketimin gerçekleşmesi. Hasada sayılı günler kala yeni sezon öncesi mevcut pazarların kaybedilmemesi için gösterilen bu hassasiyet bütün taraflar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu sayede üreticimiz emeğinin karşılığını alacaktır.”

    Pakistan muson yağışlarına teslim!Etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 15 kişi hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster cevabı

    TDK'ye göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster cevabı

    Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

    Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

    Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

    Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

    8 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

    8 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

    Sıradaki Haber