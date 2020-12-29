Kısıtlamada kan bağışına koştular

Türk Kızılay’ın Ege Bölgesi’ndeki kan ve plazma bağış merkezlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yoğunluk dikkati çekti. Geçen hafta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İzmir, Manisa ve Aydın’da yaklaşık 1200 kan ve plazma bağışı yapılırken, bu hafta sadece cumartesi gününde bağış miktarı 1000’e yaklaştı.

Koronayı yenenler

Plazma bağışında bulunan Mehmet Yarenç, “Kovid-19 tedavisi gördüğm. Testim negatif çıkıp plazma bağışı için gereken sürenin tamamlanmasının ardından bağış merkezine geldim” dedi.

Düzenli kan bağışçısı olduğunu ifade eden Halil Tosun da, “Kovid-19 sürecini atlatınca plazma bağışı için geldim. İnsanlara yardımcı olduğum için çok mutluyum.” diye konuştu.

Hafta içi www.kanver.org.tr adresi üzerinden alınan başvurularla oluşturulan ve cep telefonlarına gönderilen randevu bilgileriyle merkeze gelen bağışçılar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. -AA