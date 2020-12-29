BİST1.4390.93EURO9.08-0.15USD7.440.11ALTIN448.29-2.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kısıtlamada kan bağışına koştular
    ABONE OL
    29.12.2020 - 00:04 |

    Kısıtlamada kan bağışına koştular

    Kısıtlamada kan bağışına koştular

    Türk Kızılay’ın Ege Bölgesi’ndeki kan ve plazma bağış merkezlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yoğunluk dikkati çekti. Geçen hafta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İzmir, Manisa ve Aydın’da yaklaşık 1200 kan ve plazma bağışı yapılırken, bu hafta sadece cumartesi gününde bağış miktarı 1000’e yaklaştı.

    Koronayı yenenler

    Plazma  bağışında bulunan Mehmet Yarenç, “Kovid-19 tedavisi gördüğm. Testim negatif çıkıp plazma bağışı için gereken sürenin tamamlanmasının ardından bağış merkezine geldim” dedi.

    Düzenli kan bağışçısı olduğunu ifade eden Halil Tosun da, “Kovid-19 sürecini atlatınca plazma bağışı için geldim. İnsanlara yardımcı olduğum için çok mutluyum.” diye konuştu.

    Hafta içi www.kanver.org.tr adresi üzerinden alınan başvurularla oluşturulan ve cep telefonlarına gönderilen randevu bilgileriyle merkeze gelen  bağışçılar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. -AA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    28 Aralık On Numara sonuçları belli oldu! On Numara'da büyük ikramiye sahibini buldu mu?

    28 Aralık On Numara sonuçları belli oldu! On Numara'da büyük ikramiye sahibini buldu mu?

    Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

    Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

    2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

    2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

    AK Parti milletvekili Demir'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: Takip ediyoruz

    AK Parti milletvekili Demir'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: Takip ediyoruz

    Sıradaki Haber