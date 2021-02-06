Kısıtlamadan muaflar

İzmir’de yaşanan sel felaketinin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararlar aldı. Vali Yavuz Selim Köşger, “Sel felaketi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 6-7 Şubat’ta sel felaketinin yol açtığı hasarın tespiti, bakımı, onarımı ve iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla bu işlerde görev alacak kişilerle birlikte, sel baskınında zarar gören ev ve işyerlerinin tamirat, tadilat ve boyanması gibi işlerde çalışan her türlü zanaatkarlar, sigorta eksperleri ve çalışanlarıyla ev ve işyerleri su baskınında zarar gören vatandaşların, yasaktan muaf tutulmasına karar verildi” dedi.