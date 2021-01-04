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    HaberlerEge Haberleri Kısıtlamaya aldırmıyor!
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    04.01.2021 - 00:03 |

    Kısıtlamaya aldırmıyor!

    AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, 4 günlük kısıtlamada da halkla iletişimini koparmıyor, randevu isteyenleri görüntülü olarak arıyor

    Kısıtlamaya aldırmıyor!

    AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yılbaşı tatili nedeniyle uygulanan kısıtlamada, kendisinden randevu isteyen vatandaşları, cep telefonundan görüntülü olarak aradı, sorunları ve istekleri not aldı.

    Vatandaşların yeni yılını da görüntülü olarak kutlayan Kaya, 0505 042 35 35 numaralı hattı tüm İzmirlilerin kullanabildiğini kaydetti, “Daha hızlı bir şekilde daha çok insana ulaşabiliyorum” dedi.                                            l NEVRA UÇKAÇ DHA

     

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