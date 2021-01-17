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    17.01.2021 - 00:03 |

    Kişiye özel protezler

    Özel Sağlık Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr Yağmur Işın, robot yardımlı navigasyon cihazlarının diz ve kalça protezi ameliyatlarında başarıyla kullanıldığını ve  giderek yaygınlaştığını söyledi.

    Kişiye özel protezler

    Yöntemin hem hekime hem de hastaya avantaj sağladığını dile getiren Işın, “Normalde elle yapılan ameliyatlarda bütün hastalara standart kesi uygulanarak her hastada aynı dizi elde etmek isteniliyordu. Fakat navigasyon sistemi sayesinde hastaya özgü açılarla protez koyma sağlanıyor. Yani hastanın kendi vücut anatomisine robotik yardımla uygun kesiler yapılıyor. Bu da proteze binen yükün eşit dağılmasını sağlayarak protezin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Rehabilitasyon süresini de kısaltıyor” dedi.

     

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