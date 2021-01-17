Kişiye özel protezler

Yöntemin hem hekime hem de hastaya avantaj sağladığını dile getiren Işın, “Normalde elle yapılan ameliyatlarda bütün hastalara standart kesi uygulanarak her hastada aynı dizi elde etmek isteniliyordu. Fakat navigasyon sistemi sayesinde hastaya özgü açılarla protez koyma sağlanıyor. Yani hastanın kendi vücut anatomisine robotik yardımla uygun kesiler yapılıyor. Bu da proteze binen yükün eşit dağılmasını sağlayarak protezin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Rehabilitasyon süresini de kısaltıyor” dedi.