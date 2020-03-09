Kişiye özgü eğitimde yapay zekâ dönemi

Bahçeşehir Koleji’nin İzmir’deki 6’ncı kampüsü olan Kuzey Kampüsü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılıyor. Tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, “İyi ve kaliteli eğitim için gece-gündüz çalışıyoruz” dedi. “İzmir, eğitim ve öğretimin ne olduğunu bilen; medeniyetin, çağdaşlaşmanın ve modernizmin ülkemizdeki öne çıkan merkezlerinden ve bizim hedefimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün muasır medeniyete ulaşma hedefidir” diyen Yücel, “Biz ülkemizin her köşesine kaliteli eğitim götürmek durumundayız. 18 milyon öğrencimiz var. 13 yıl önce “kişiye özgü öğretim” dedik. Her insan farklı, siz onlara fabrikasyon şeklinde eğitim veremezsiniz. Artık yapay zekâ temelli eğitime geçiyoruz. Yapay zekâ temelli eğitimde herkese aynı eğitimi değil, ilgilerine anlayışına göre eğitim veriliyor” ifadelerini kullandı.

‘İzmir’de karşılık bulduk’

Gelecekte insanların tek bir meslekle uğraşmayacağını sözlerine ekleyen kaydeden Yücel, “20 yıl sonra şimdiki mesleklerin yüzde 60’ı olmayacak. Biz, yapay zekâ teknikerliği, insanız hava araçları diyoruz. Bu mesleklere göre eğitim-öğretim altyapısı yapmamız lazım. Geri kalırsak, milli gelirimizi 30 binlere çıkaramayız. Bunun tek yolu doğru ve iyi eğitim almak” ifadelerini kullandı. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de, “Bu yıl 11 yeni kampüs yatırımımız var. “Ekonomiye ne oldu, ne olacak?” denilen bir dönemde özellikle çoğu işadamımızın yoğurdu üfleyerek yediği bir dönemde biz yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz çünkü, eğitim-öğretim alanı çok önemli” dedi.

‘Farkımız olmalı’

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “İzmir’deki yolculuğumuza altı kampüsle devam ediyoruz. Çağdaş, teknolojiye ve evrensel bilime hizmet eden, önce ülkemizin kalkınması için yeni nesiller yetiştiren, sonra da dünyada fark sağlayacak bireyler yetiştirme hedefimizin en iyi karşılık bulduğu şehirlerden biri İzmir” dedi.

48 derslik var

Menemen Ulukent’te eylül ayında kapılarını öğrencilerine açacak olan Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü’nde; anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi kademeleri bulunuyor. Anadolu Caddesi ile Çanakkale Otobanının birleştiği noktada olması nedeniyle kolay ulaşımın sağlandığı, 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Bahçeşehir Kuzey Kampüsünde, STEM+A Center ve STEM+A eğitim modeli uygulamaları için hazırlanan laboratuvarların yanı sıra açık ve kapalı spor alanları bulunuyor. Kampüste 48 derslik bulunuyor. İki bloktan oluşan kampüs, Bahçeşehir Kolejinin Karşıyaka bölgesindeki ilk anadolu ve fen lisesine de sahip olacak.