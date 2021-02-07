Kışlık sebzeler hazır

123 bin dekarlık alanda yaklaşık 168 ton sebze üretiminin yapıldığı bölgede, karnabahar, brokoli, ıspanak, kereviz ve pırasa gibi sebzeler yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Sezon boyunca yaklaşık 54 bin ton ıspanak, 54 bin ton karnabahar, 48 bin ton pırasa, 12 bin ton kereviz üretim yapılırken, Gediz, Menderes, Torbalı ve Menemen bölgelerindeki ovalarda üretim yoğunlaşıyor.