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    07.02.2021 - 00:01 |

    Kışlık sebzeler hazır

    Tarımda önemli bir yere sahip İzmir, kışlık sebze üretiminde lider iller arasında yer alıyor.

    Kışlık sebzeler hazır

    123 bin dekarlık alanda yaklaşık 168 ton sebze üretiminin yapıldığı bölgede, karnabahar, brokoli, ıspanak, kereviz ve pırasa gibi sebzeler yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Sezon boyunca yaklaşık 54 bin ton ıspanak, 54 bin ton karnabahar, 48 bin ton pırasa, 12 bin ton kereviz üretim yapılırken, Gediz, Menderes, Torbalı ve Menemen bölgelerindeki ovalarda üretim yoğunlaşıyor.

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