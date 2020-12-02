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    02.12.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR

    ‘Kitabın geliri kızlarımıza’

    Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, ‘Arzu’nun Mutluluk Reçeteleri 2’ adlı, yemek tariflerinden oluşan ikinci kitabının gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursiyeri olan genç kızlara aktaracak.

    ‘Kitabın geliri kızlarımıza’

    Geçenlerde, kitabı Alsancak Yakın Kitabevi’nde okurları için imzalayan Yorgancıoğlu, “Yemek yapmayı seviyorum. Medya hesaplarında paylaştığım lezzetlerin beğeni kazanması ve dostlarımın da önerisiyle kitap yazmaya karar verdim” dedi.

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