Kitap satışları arttı kitabevleri boşaldı

Pandemi sürecinde kitaplara olan ilginin artması, satışlara da yansıdı. Ancak, virüsün bulaş riskinden korunmak isteyen kitapseverler, tercihlerini daha çok internet üzerinden alışveriş yapmakta kullandı. Bu durum, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası’ndaki sahaf ve kitabevlerinde satışların düşmesine neden oldu. Yaklaşık 10 yıldır sahaflık yaptığını belirten Serkan Taşdelen, “Önceden dükkanlarımız kitapseverlerle dolup taşardı. Salgından sonra insanlar dokunarak kitap almaktan vazgeçti” dedi. l EŞBER OKAYER DHA