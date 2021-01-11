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    HaberlerEge Haberleri Kitap satışları arttı kitabevleri boşaldı
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    11.01.2021 - 00:03 |

    Kitap satışları arttı kitabevleri boşaldı

    Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde periyodik aralıklarla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, kitap okuma alışkanlığını artırdı.

    Kitap satışları arttı kitabevleri boşaldı

    Pandemi sürecinde kitaplara olan ilginin artması, satışlara da yansıdı. Ancak, virüsün bulaş riskinden korunmak isteyen kitapseverler, tercihlerini daha çok internet üzerinden alışveriş yapmakta kullandı. Bu durum, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası’ndaki sahaf ve kitabevlerinde satışların düşmesine neden oldu. Yaklaşık 10 yıldır sahaflık yaptığını belirten Serkan Taşdelen, “Önceden dükkanlarımız kitapseverlerle dolup taşardı. Salgından sonra insanlar dokunarak kitap almaktan vazgeçti” dedi. l EŞBER OKAYER DHA

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