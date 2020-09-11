Kitap sürprizi

UNESCO tarafından 1967 yılında ilan edilen “Dünya Okuma ve Yazma Günü” kapsamında gerçekleştirilen kitap dağıtımında yerli ve yabancı yazarlar tarafından kaleme alınan yüzü aşkın seçkin eser Büyükpark, Küçükpark, Bornova Cumhuriyet Meydanı ve Bornova Metro İstasyonu gibi Bornovalıların kalabalık olduğu noktalarda vatandaşlarla buluşturuldu. Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Büyük Atatürk, ‘İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım’ demişti. İşte yoksul bir çocuğun kitaplara ve bilgiye olan tutkusu bizlerin, milyonlarca insanın hayatını değiştirmiştir. Bu nedenle ülkemizde okuma kültürünün geliştirilmesiyle birlikte daha aydınlık yarınlara doğru kararlı adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum. Dijital Sınıf fikrinin altında da, herkesin eğitime ve bilgiye erişim hakkını sağlama düşüncesi yatmaktadır. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.