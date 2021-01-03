Kitapların nefesi olun

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde yürütülen ‘Kitabımın Sesi Ol’ projesi kapsamında, görme engelli kullanıcılar için kitaplar sesli olarak okunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020’nin erişilebilirlik yılı ilan etmesinin ardından başlatılan projede, seslendirilmiş yayın sayısı artırıldı. Görme engelli kullanıcılar için kitapların gönüllülerce teknik şartları sağlanmış ortamlarda sesli okunarak kaydedildiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ öğrencilerine projeyi destekleme çağrısında bulundu.

78 gönüllü

Bugüne kadar 78 gönüllünün salgın sürecinin getirdiği zorluklara rağmen aktif olarak seslendirme yaptığını kaydeden Rektör Hotar, “Yeni yılda, öğrencilerimizin daha çok kitap okumalarını, okudukları eserlerin ses kaydını alarak projemize destek olmalarını arzuluyoruz. Bu sayede hem görme engelli arkadaşlarına, akranlarına ve kullanıcılara büyük kolaylık sağlayabilirler hem de evde geçirdikleri günlerde üniversitemize anlamlı bir katkı sunmuş olurlar” dedi. DEÜ’lü gençleri merkez kütüphanesindeki kayıt odasında ya da kendi evlerinde kitap seslendirmeye davet eden Hotar, projeye destek verenlere teşekkür belgesi ve küçük hatıra hediyeleri vereceklerini sözlerine ekledi.