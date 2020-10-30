85,90BİST1.1270.00EURO9.740.61USD8.310.28ALTIN497.57-0.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kitaplarla yaşıyorlar
    ABONE OL
    30.10.2020 - 07:00 |

    Kitaplarla yaşıyorlar

    Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından ülke genelinde kurulan kütüphanelerden iki tanesi de Bayındır’da açıldı.

    Kitaplarla yaşıyorlar

    Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından ülke genelinde kurulan kütüphanelerden iki tanesi de Bayındır’da açıldı. Bayındırlı şehitler Murat Cerit adına Bayındır Ülfet Onart Anadolu Lisesi’nde ve Erdem Erkaçtı adına Bayındır Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan kütüphanelerin açılışına Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen’in yanı sıra şehit aileleri de katıldı.

     

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma kaçta? Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? (30 Ekim 2020)

    Cuma kaçta? Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? (30 Ekim 2020)

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

    Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

    Sıradaki Haber