Kitaplarla yaşıyorlar

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından ülke genelinde kurulan kütüphanelerden iki tanesi de Bayındır’da açıldı. Bayındırlı şehitler Murat Cerit adına Bayındır Ülfet Onart Anadolu Lisesi’nde ve Erdem Erkaçtı adına Bayındır Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan kütüphanelerin açılışına Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen’in yanı sıra şehit aileleri de katıldı.