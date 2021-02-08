Kitapseverler el ele verdi

İzmir’de yaşanan sel felaketinde dükkanı suyla dolan, 35 bine yakın kitabını ve kedisini yitiren sahaf Nazım Emre Koca’ya Türkiye’nin dört bir yanından kitapseverler kitap gönderiyor. ‘Ex Libris Sahaf’ dükkanını su basan Koca, arkadaşlarıyla birlikte kitapları geri dönüşüme göndermek üzere toplamaya başladı. Koca’ya destek olmak için sosyal medyadan düzenlenen kampanya yoğun ilgi gördü.

Yeniden açılacak

Dükkanın tavanına kadar sularla dolduğunu kaydeden Koca, incelemede yalnızca Rumen yazar Panait Istrati’nin “Baragan’ın Dikenleri” isimli kitabın suya maruz kalmadığını gördüğünü, bunun da kendisini şaşırttığını ifade etti. Kitapları geri dönüşüme göndereceğini, suyla temas eden plakları ise özel arşivine kaldıracağını aktaran Koca, “Bu dükkanda 8 yıldır varım ancak 1995’ten beri eski kitapçılığın içerisindeyim. 30 yıla yakındır kitaplarla iç içeyim. Burada ıslanan ve kağıt olan her şeyi geri dönüşüme göndereceğiz. Türkiye’nin her yerinden telefon alıyorum. Özellikle kitapçı arkadaşlarım ve kitapseverler benden adres istiyor. Dükkanı bir yerde yeniden açacağız” dedi. Koca, sel sularında dükkandaki “Mirnoş” isimli kedisinin hayatını kaybettiğini, kendisini en çok bunun üzdüğünü de sözlerine ekledi.