Kitapseverler, millet kıraathanesine koştu

Ege Bölgesi’nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen millet kıraathanesi, her yaş grubundan kitapseveri ağırlıyor. Kaynak Mahallesi’nde hizmet veren kıraathane, yarıyıl tatilinde öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, tüm vatandaşları kıraathaneye kitap bağışında bulunmaya davet etti.