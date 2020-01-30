30.01.2020 - 00:01 |
Kitapseverler, millet kıraathanesine koştu
Ege Bölgesi’nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen millet kıraathanesi, her yaş grubundan kitapseveri ağırlıyor. Kaynak Mahallesi’nde hizmet veren kıraathane, yarıyıl tatilinde öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, tüm vatandaşları kıraathaneye kitap bağışında bulunmaya davet etti.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.