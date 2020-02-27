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    HaberlerEge Kitapseverler, ünlü yazarlarla buluştu
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    27.02.2020 - 00:01 |

    Kitapseverler, ünlü yazarlarla buluştu

    Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Biga Kitap Festivali’ açıldı.

    Kitapseverler, ünlü yazarlarla buluştu

    Bigalı yazarlar Engin Gürsu, Hakan Şahintürk ile Fevziye Turana, okurlarıyla buluştu. Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nun söyleşisi ise büyük beğeni topladı. 

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