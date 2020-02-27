27.02.2020 - 00:01 |
Kitapseverler, ünlü yazarlarla buluştu
Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Biga Kitap Festivali’ açıldı.
Bigalı yazarlar Engin Gürsu, Hakan Şahintürk ile Fevziye Turana, okurlarıyla buluştu. Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nun söyleşisi ise büyük beğeni topladı.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.