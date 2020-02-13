Kıvırcık Ali, vefatının 9’uncu yılında anıldı

Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Kıvırcık Ali, ölümünün 9’uncu yıl dönümünde Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği türkü gecesinde anıldı. Fakir Baykurt Salonu’nda düzenlenen etkinilikte, Kıvırcık Ali’nin oğlu Eren Özütemiz ve Kardeşler Muhabbeti grubu sahne aldı. Başkan Utku Gümrükçü, “Türk sanat camiasına kazandırdığı birbirinden değerli eserlerin yanı sıra kişiliği ve duruşuyla toplumumuz için her zaman örnek bir sanatçıydı” dedi.